Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Kerken - Aldekerk (ots)

In der Zeit von Freitag, 02.07.21, 22:00 Uhr und Samstag, 03.07.21, 05:15 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Rheinstraße im Ortsteil Aldekerk ein, indem sie die Haustür aufhebelten. Während die Hauseigentümer schliefen, hebelten sie noch zwei weitere Türen im Haus auf und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Der Einbruch wurde am Morgen durch die Eigentümer festgestellt. Zur Beute und zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250 zu melden.

