Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfallflucht - silberner Hyundai beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Bedburg-Hau (ots)

Am Freitag, 02.07.21 in der Zeit von 07:35 bis 12:00 Uhr wurde ein silberner PKW Hyundai ix35, der auf einem Parkplatz in Höhe der Bahnstr. 6 parkte, von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell