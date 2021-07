Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Einbruch/ Bewohnerin stört Einbrecher

Geldern (ots)

Am frühen Freitagmorgen (02. Juli 2021) gegen 06.45 Uhr kam eine 34-jährige Frau aus Geldern von der Gassirunde mit ihren Hunden zu ihrer Wohnung an der Barriere zurück, als sie sich über eine verrückte Sitzbank in ihrem Flur wunderte. Anschließend sah sie die durchsuchten Schränke und das zerstörte Netz auf ihrem Balkon. Eine Nachbarin der 34-Jährigen sah eine männliche Person, die vom Balkon in den Treppenabgang herabstürzte, sofort wieder aufstand und in Richtung Harttor flüchtete. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen circa 25- 35 Jahre alten Mann handeln, mit untersetzter Figur, der zwischen 1,70m und 1,80 m groß ist. Er hat sehr kurze helle Haare und trug zur Tatzeit ein dunkelblaues T-Shirt, das auffällig immer hochrutschte, sowie eine dunkle weite Jogginghose und dunkle Schuhe.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die am besagten Morgen die verdächtige Person gesehen haben. Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

