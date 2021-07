Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und Computerbetrug/ Wer kennt den Mann auf dem Bild?

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag (18. Juni 2021) gegen 12.05 Uhr verwickelte ein unbekannter Mann sein Opfer in ein Gespräch, während sie in einem Supermarkt an der Eltener Straße standen. In dieser Zeit entwendete der unbekannte Mann unbemerkt die Geldbörse aus der Umhängetasche seines Opfers und tätigte nur kurze Zeit später mit der EC-Karte der Geschädigten insgesamt vier Geldabhebungen an einem Geldautomaten an der Agnetenstraße. Der Täter wurde bei der Tatausübung von einer Videokamera aufgezeichnet. Die Bilder des Tatverdächtigen sind unter diesem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/emmerich-diebstahl-computerbetrug Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zur Identität des abgebildeten Mannes machen? Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell