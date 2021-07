Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall

PKW prallt gegen Bäume

Kevelaer-Wetten (ots)

Am Donnerstag (01. Juli 2021) gegen 17 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem AltwettenerWeg, bei dem die beiden Insassen eines PKW glücklicherweise nur leichte Verletzungen davontrugen. Ein 30-jähriger Mann aus Kevelaer war mit seiner 21-jährigen Beifahrerin in einem Audi A4 auf dem Altwettener Weg in Richtung Wetten unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache auf Höhe eines Wanderparkplatzes nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte gegen zwei Bäume am Straßenrand. Der Mann und die Frau wurden leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. An dem Wagen entstand Totalschaden. (cs)

