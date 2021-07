Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfallflucht - silberner Mercedes beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 30.06.21, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 01.07.21, 08:00 Uhr wurde ein silberner PKW Mercedes, der auf der Gabriele-Münter-Str., in Höhe der Hausnummer 44 parkte, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei die Polizei in Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell