Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unbekannte Täter setzen Mülltonnen in Brand - Gebäude des Pfarrheims beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Kleve - Kellen (ots)

Am Sonntag, 04.07.21 gegen 02:58 Uhr bemerkte ein Zeuge eine starke Rauchentwicklung auf der Overbergstraße im Ortsteil Kellen. Bislang unbekannte Täter hatten in dem Innenhof des dortigen Pfarrheims mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Das Feuer griff auch auf ein Holzfenster des Pfarrheims über. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040.

