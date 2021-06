Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Grauen Mercedes angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 10.6.2021 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer, gegen 10.15 Uhr gegen einen grauen Mercedes, der auf einem Parkplatz an der Oststraße in Sendenhorst stand. Das Auto stand unmittelbar vor dem Seiteneingang eines Fitnessstudios. Wahrscheinlich parkte der Veursacher aus und stieß dabei gegen die hintere rechte Fahrzeugseite, die beschädigt wurde. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell