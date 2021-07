Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfallflucht - silberner VW beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Goch (ots)

Am Freitag, 02.07.21 in der Zeit von 14:30 bis 16:20 Uhr wurde ein silberner PKW VW Tiguan, der auf der Niersstraße in Höhe der Hausnummer 20 parkte, durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Goch unter der Telefonnummer 02823 1080.

