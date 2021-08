Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Motorradfahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Eine 41-jährige Motorradfahrerin hat sich bei einem Sturz am Sonntag, 15.08.2021, auf der L 148 bei Todtmoos verletzt. Gegen 12:15 Uhr war die Frau mit ihrem Motorrad nach einer Kurve von der Fahrbahn geraten. Beim Versuch, wieder auf die Straße zu fahren, kam sie an einem Bordstein zu Fall. Die Motorradfahrerin verletzte sich. Mit einem Rettungshubschrauber kam sie in eine Schweizer Klinik. Nach derzeitigem Kenntnisstand zog sie sich nicht allzu schwere Verletzungen zu. Das Motorrad wurde schwer beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 8000 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell