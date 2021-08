Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallbach: Unbekannte demolieren Fahrzeuge - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 13.08.2021, haben Unbekannte bei einem Waldstück in Schallbach mehrere Fahrzeuge mutwillig demoliert. Besucher einer Veranstaltung hatten dort ihre Fahrzeuge in der Straße Am Rain Ecke Viehweg geparkt. Gegen 23:45 Uhr traten Unbekannte an einem Auto einen Spiegel ab und warfen insgesamt drei Zweiräder um. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Drei männliche Personen und ein weißer VW waren in diesem Zusammenhang einem Zeugen aufgefallen. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell