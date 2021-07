Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn (BAB) 2: Schwerlastkontrollen an der Autobahnraststätte Lehrter See und am Autohof in Lehrte

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 28.07.2021, haben Polizeikräfte erneut Fahrzeugkontrollen mit dem Fokus auf Lkw-Kontrollen an der BAB 2 in Fahrtrichtung Dortmund an der Raststätte Lehrter See und auf dem Autohof in Lehrte durchgeführt.

Die Polizei hat gemeinsam mit dem Gewerbeaufsichtsamt von Nachmittag bis in den Abend hinein insgesamt 28 Schwerlastfahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 79 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Ein Sattelzugfahrer wurde dabei ertappt, wie dieser 104 km/h fuhr, anstatt der erlaubten 80 km/h. Ein 28-jähriger Fahrer hatte in seinem Sprinter den vorgeschriebenen Fahrtenschreiber abgeklemmt und nicht in Benutzung gehabt. Des Weiteren wurden fünf Fahrern die Weiterfahrt untersagt. Davon haben vier Fahrzeugführende gegen die zulässige Fahrzeuglänge und einer gegen die Fahrzeughöhe verstoßen. Insgesamt wurden 92 Verfahren eingeleitet. /bo, has

