Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Meckenheim/Kreis DÜW (ots)

Durch aufmerksame Zeugen erfolgte am 30.05.21, gegen 01:00 Uhr, der Hinweis auf einen möglichen Verkehrsunfall im östlichen Bereich des Ortseingangs zu Meckenheim. Es erfolgt weiterhin der Hinweis an die Polizei, dass ein verunfallter PKW wohl kürzlich auf einem Parkplatz der Steingasse abgestellt worden sei. Durch die Polizei konnte an der Örtlichkeit die entsprechende Feststellung getroffen werden, wobei sich durch weitere Ermittlungen ein dringender Tatverdacht gegen eine alkoholisierte 23-jährige Frau als mögliche Unfallverursacherin ergab. Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Unfall ereignete sich auf der Landstraße zwischen Hochdorf-Assenheim und Meckenheim, wobei in einem Kurvenbereich unter Verlust der Fahrzeugkontrolle und Abkommen von der Fahrbahn ein Verkehrsschild überfahren wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell