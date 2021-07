Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei Hannover am Wochenende im Fußball-Einsatz

Hannover (ots)

Die Polizei wird am Samstag, 31.07.2021, mit Einsatzkräften in Hannover präsent sein. Anlass ist das Zweitliga-Fußballspiel zwischen Hannover 96 und Hansa Rostock.

Am Samstag um 13:30 Uhr wird das Spiel von Hannover 96 gegen Hansa Rostock in der HDI-Arena ausgetragen. Das Spiel findet vor rund 22.000 Zuschauern statt. Es werden neben einer Vielzahl von heimischen Fußballfans circa 1100 Gäste aus Rostock in der Landeshauptstadt erwartet. Die Polizei strebt mit dem Einsatz einen sicheren Verlauf des ersten Heimspieltags an.

Bei An- und Abreise zu dem Spiel ist mit Verkehrsstörungen rund ums Stadion zu rechnen. Aufgrund von Abbauarbeiten einer Veranstaltung stehen auf dem Schützenplatz auch nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Das Social Media Team der Polizeidirektion Hannover informiert unter dem Hashtag #H96FCH auf Twitter über den Einsatz. /mr

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell