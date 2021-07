Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Land Rover beschädigt - Wer kann Hinweise zum Unfall geben?

Hannover (ots)

Am Dienstag, 27.07.2021, ist der Land Rover einer 57-Jährigen durch einen Unfall in Misburg-Nord beschädigt worden. Das Auto stand geparkt in einer Parkbucht und der Unfallverursachende fuhr unerkannt davon.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Misburg parkte eine 57-Jährige ihren grauen Land Rover Discovery gegen 17:40 Uhr an der Schierholzstraße gegenüber einem Eiscafé in Fahrtrichtung Nansenufer. Als die Halterin kurze Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, entdeckte sie an der Fahrerseite des Land Rovers Beschädigungen, welche auf einen Unfall schließen. Laut Zeugenaussagen ist mutmaßlich ein weißer Kastenwagen am Unfall beteiligt gewesen. Das Polizeikommissariat Hannover-Misburg ermittelt nun wegen einer Unfallflucht und hat ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursachenden, bzw. zum Unfallgeschehen, oder zum flüchtenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0511 109-3517 zu melden. /bo, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell