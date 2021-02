Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ratzeburg (ots)

19. Februar 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 19.02.2021 - B 209, Schulendorf

Am 19. Februar 2021 kam es gegen 13 Uhr auf der B209, im Bereich der Gemeinde Schulendorf, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 25-jährige Lauenburgerin mit einem Mitsubishi die B 209 aus Schwarzenbek kommend in Richtung Lauenburg. Sie prallte auf einen pannenbedingt am rechten Fahrbahnrand stehenden BMW. Die Fahrerin gab an, dass sie das Fahrzeug aufgrund der Sonneneinstrahlung übersehen hat. Der 36- jährige BMW Fahrer aus Pinneberg und sein 40-jähriger Beifahrer aus Mölln befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Fahrzeug und blieben unverletzt. Die 25-jährige Lauenburgerin wurde leicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf 11.000 Euro geschätzt.

