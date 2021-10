Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Wohnungseinbruch - noch keine Angaben zu möglichem Diebesgut

Werne (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag (16.10.2021) bis Sonntagabend (17.10.2021) brachen unbekannte Täter in eine Wohnung im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Berliner Straße ein. Sie durchsuchten nahezu alle Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell