Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Hund stirbt bei Brand eines Reihenhauses

Selm (ots)

Bei dem Brand eines Reihenhauses in der Bismarckstraße in Selm am Dienstagnachmittag (12.10.2021) ist ein Hund gestorben. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 16 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle des Kreis Unna über den Brand informiert - eine Zeugin hatte den Notruf gewählt. Bereits bei der Anfahrt zum Einsatzort stellten die Polizeibeamten eine starke dunkle Rauchentwicklung fest. Die Feuerwehren aus Selm und Selm-Bork waren mit starken Kräften vor Ort. Personen befanden sich nicht im Haus.

Durch den Brand entstanden Gebäudeschaden im Keller und Erdgeschoss. Auch die angrenzenden Häuser wurden leicht beschädigt. Eine Schadenshöhe steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Polizei hat das Brandobjekt beschlagnahmt, versiegelt und Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell