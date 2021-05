Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Motorradfahrerin verunfallt

schwere Verletzungen zog sich eine 32-jährige Frau zu, als sie einen Fahrfehler beging

Ulm (ots)

Die Frau befuhr am Samstag gegen 17.15 Uhr die Landstraße von Zang in Richtung Königsbronn. Am Ausgang einer Linkskurve kam sie wegen eines Fahrfehlers in das Bankett. Als sie ihr Motorrad abbremste, stellte sich dieses auf und stürzte eine drei Meter tiefe Böschung hinunter. Hierbei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.500 Euro. Die Straße war zur Unfallaufnahme bis 18.00 Uhr gesperrt.

