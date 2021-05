Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Pkw kracht in die Leitplanken

Zu schnell war ein Pkw unterwegs. Er kam deshalb von der Straße ab. Der Fahrer und sein Beifahrer flüchteten nach dem Crash.

Ulm (ots)

Deutlich schneller als mit den erlaubten 70 km/h war ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Berliner Ring in Richtung Jungingen unterwegs. Er überholte am Samstagabend gegen 19.50 Uhr mehrere Autos. Kurz nachdem er die Ausfahrt Universität passiert hatte, verlor der Pkw-Lenker die Kontrolle über seinen Mazda 2. Er kollidierte deshalb zunächst mit der linken und anschließend mit der rechten Leitplanke. Das Auto blieb total demoliert auf der Straße stehen. Die angebotene Hilfe anderer Verkehrsteilnehmer lehnten der Fahrer und sein Beifahrer ab. Stattdessen flüchteten sie zu Fuß in Richtung Jungingen. Sie blieben offensichtlich unverletzt. An den Leitplanken und dem Pkw entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm die Ermittlungen nach dem flüchtigen Fahrer auf.

++++++++++++++++0978886

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell