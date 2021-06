Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto zerkratzt

Altena (ots)

Unbekannte Täter zerkratzten die linke Fahrzeugseite eines schwarzen BMW X, der am gestrigen Morgen zwischen 5.30 und 6.05 Uhr an der Westiger Straße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Altena entgegen. (boro)

