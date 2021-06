Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handtaschendiebe: Einer gestellt/ Sauer zwischen Süßwaren

Iserlohn (ots)

Gestern Morgen gegen 9.40 Uhr versuchte ein 37-jähriger Mann in einem Discounter an der Untergrüner Straße, die Handtasche aus dem Einkaufswagen einer 82-jährigen Letmatherin zu stehlen. Ein Angestellter sah den Vorfall uns hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dieser wurde von der Polizei mit zur Polizeiwache genommen. Er muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Am gestrigen Donnerstag wurde eine 56-jährige Geschädigte Opfer eines Geldbörsendiebstahls. Beim Einkauf in einem Discounter am Schapker Weg wurde ihr zwischen 14 und 14.40 Uhr die Geldbörse aus der Handtasche entwendet.

Ebenfalls am gestrigen Donnerstag, gegen 19.45 Uhr, fiel eine 56-jährige Iserlohnerin in einem Supermarkt an der Raiffeisenstraße auf. Sie beschädigte in der Süßwarenabteilung diverse Verpackungen und beleidigte das anwesende Personal aufs Übelste. Als sie auf die Vorfälle angesprochen und zum Büro gebeten wurde, zündete sie sich auf dem Weg dorthin erst einmal eine Zigarette an. Die hinzugezogene Polizei erteilte einen Platzverweis und fertigte eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Beleidigung. Zur Motivlage der Iserlohnerin ist bisher nichts bekannt.

(boro)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell