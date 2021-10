Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Richtigstellung: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der Westicker Straße

Kamen (ots)

Entgegen der am Sonntag (10.10.2021) veröffentlichten Schilderung des Verkehrsunfalls mit zwei leichtverletzten Personen, der sich am Freitag (08.10.2021) gegen 13.20 Uhr ereignet hat, fuhr der 40-jährige Kamener die Westicker Straße in Richtung stadtauswärts und wollte nach links auf ein Firmengelände abbiegen.

Dabei kollidierte er mit einer 43-jährigen Kamenerin, die die Straße stadteinwärts befuhr.

