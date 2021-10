Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfallflucht aufgeklärt: Mitarbeiter einer Autovermietung gibt Polizei nach Zeugenaufruf entscheidenden Hinweis

Schwerte (ots)

Wie bereits polizeilich berichtet, hat die Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Klusenweg in Schwerte am Mittwochmorgen (06.10.2021) um Zeugenhinweise zu einem flüchtigen metallicblauen VW Golf gebeten, der ungebremst in einen parkenden Pkw gefahren war und sich von der Unfallstelle entfernt hatte, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Ein Mitarbeiter einer Autovermietung hat jetzt den entscheidenden Hinweis auf das Verursacherfahrzeug gegeben.

Nachdem eine 64-jährige Dortmunderin mit ihrem stark beschädigten VW Golf die Autovermietung in Schwerte am Donnerstagmorgen (07.10.2021) aufsuchte und im Anschluss zu einer Schwerter Werkstatt gefahren war, verständigte ein Mitarbeiter der Autovermietung, der vom polizeilichen Zeugenaufruf aus den örtlichen Medien erfahren hatte, die Polizei. Einsatzkräfte trafen in der Werkstatt sowohl die 64-jährige Dortmunderin als auch ihr Fahrzeug an. Die Schäden an ihrem Pkw deckten sich mit denen des auf dem Klusenweg beschädigten Wagens. Die Beschuldigte räumte ein, für den Verkehrsunfall verantwortlich gewesen zu sein. Die Polizei stellte den Führerschein der Frau sicher.

Dieser Ermittlungserfolg ist ein ideales Beispiel für eine gute Zusammenarbeit zwischen der Polizei, der Presse und einer aufmerksamen Bevölkerung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell