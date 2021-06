Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannte entfernen Gully-Deckel

Morbach (ots)

Zu mehreren Fällen von gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr kam es in der Nacht vom 18.07.2021 auf den 19.07.2021 in der Ortslage Morbach. Durch bisher unbekannte/n Täter wurden mehrere Gully-Deckel entlang der Bahnhofstraße herausgenommen und im näheren Umfeld abgelegt. Geschädigt wurde nach bisherigen Ermittlungen niemand. Zeugen, die Hinweise zu den/dem Verursacher/n der Gefahrenstellen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Morbach zu melden.

