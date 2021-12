Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit Radfahrer - Leicht verletzt

Northeim (ots)

Dienstag, 28.12.2021, 06:25 Uhr

Moringen, Amtsfreiheit

MORINGEN(da) - Bei einem Verkehrsunfall in der Amtsfreiheit wurde Heute am frühen Morgen gegen 06:25 Uhr ein 44-jähriger Moringer leicht verletzt. Der Mann befuhr mit seinem Rad die Amtsfreiheit in Richtung Kreisel. In der Einmündung der Mannenstraße wollte ein 48-jähriger PKW-Fahrer von dort nach links in Rtg. Hardgesen abbiegen. Der Mann aus dem Bereich Bovenden übersah offenbar den Radfahrer, so dass der PKW mit dem Rad kollidierte und der Radfahrer infolgedessen stürzte. Es entstand leichter Sachschaden an den Fahrzeugen, der Radfahrer wurde vorsorglich dem Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell