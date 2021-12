Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall bei Glätte - 8.500EUR Schaden

Northeim (ots)

Northeim, Wallstraße

Sonntag, 26.12.2021, 15:20 Uhr

NORTHEIM(da) - Einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 8.500EUR hat am gestrigen Nachmittag gegen 15:20 Uhr ein 58-jähriger Northeimer an der Einmündung "An der Schlüsselbreite" zur Wallstraße verursacht. Der PKW-Fahrer wollte auf der abschüssigen Straße nach links in die Wallstraße einbiegen, kam jedoch auf winterglatter Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen, so dass er mit einem die Wallstraße befahrenden zweiten PKW kollidierte. Die 69-jährige Beifahrerin des zweiten PKW wurde leicht verletzt, der dazugehörige 70-jährige Fahrer sowie der Unfallverursacher blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell