Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfall

Pedelecfahrer von Transporter erfasst

Emmerich (ots)

Am Montag (13. Dezember 2021) gegen 12:00 Uhr ereignete sich auf der 's-Heerenberger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein 31-Jähriger aus Oberhausen wollte mit seinem Fiat Ducato rückwärts aus der Grabenstraße auf die s-Heerenberger Straße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 82-jährigen Pedelecfahrer, der an der Einmündung auf dem Radweg in Richtung Duvendahlstraße unterwegs war. Der Mann aus Emmerich stürzte und zog sich Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er stationär verblieb. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell