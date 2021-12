Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Einbruch in Wohnhaus

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Durch eine aufgehebelte Terrassentür sind unbekannte Täter am Montag (13. Dezember 2021) in der Zeit zwischen 07:30 und 19:40 Uhr in ein Haus am Littardweg eingedrungen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut, genaue Angaben zur Beute konnten aber noch nicht gemacht werden. Die Kripo Geldern erbittet Zeugenhinweise unter 02831 1250. (cs)

