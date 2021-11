Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken

Bocholt - Radfahrsicherheit ist uns wichtig

Kontrollwoche in Bocholt und kreisweiter Kontrolltag

Kreis Borken / Bocholt (ots)

Die Unfallstatistiken der vergangenen Jahre führen es klar vor Augen - die Radfahrerinnen und Radfahrer (eingeschlossen derer, die ein Pedelec benutzen) sind die Risikogruppe Nr. 1 im Kreis Borken.

Die Steigerung der Radfahrsicherheit ist erklärtes Ziel der Kreispolizeibehörde Borken. Neben vielen präventiven Aktionen gehören dazu auch Schwerpunktkontrolltage und -wochen.

Am vergangenen Mittwoch stellte die Polizei bei einem kreisweiten Aktionstag 244 Verstöße fest. In 190 Fällen hatten Radfahrende und in 29 Fällen Pedelecfahrende die ihrer eigenen Sicherheit dienenden Verkehrsregeln missachtet. Hinzu kamen 25 Verstöße durch den Kraftfahrzeugverkehr - in zwei Fällen handelte es sich um Vorfahrtverstöße gegenüber Radfahrenden. Von den 190 Verstößen durch Radfahrende wurden 66 durch nicht strafmündige Kinder begangen. In diesen Fällen wurden die Eltern schriftlich informiert.

Die Polizei Bocholt führte in der gesamten zurückliegenden Woche entsprechende Kontrollen durch und stellte 343 Verstöße fest. In 233 Fällen hatten Radfahrende und in 17 Fällen Pedelecfahrende die ihrer eigenen Sicherheit dienenden Verkehrsregeln missachtet. Hinzu kamen 93 Verstöße durch den Kraftfahrzeugverkehr - in drei Fällen handelte es sich um Vorfahrtverstöße gegenüber Radfahrenden. Von den 190 Verstößen durch Radfahrende wurden 40 durch nicht strafmündige Kinder begangen. In diesen Fällen wurden die Eltern schriftlich informiert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell