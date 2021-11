Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geschädigte nach Unfall auf Aldi-Parkplatz gesucht

Gronau (ots)

Am Donnerstag beschädigte ein Autofahrer gegen Uhr auf dem Aldi-Parkplatz an der Gildehauser Straße gegen 12.05 Uhr einen roten Kleinwagen. Der Unfallverursacher begab sich nach einer ca. 10-minütigen Wartezeit in den Markt, um sich dort nach dem Geschädigten zu erkundigen. Als er wieder zur Unfallstelle zurückkehrte, war der Geschädigte bereits von dem Parkplatz gefahren - vermutlich ohne den Schaden bemerkt zu haben. Der Unfallverursacher gab dann den Unfall bei der Polizei zu Protokoll. Die oder der Geschädigte wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat (02562) 9260 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell