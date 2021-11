Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Ellewick - Ungewöhnlicher Diebstahl

Vreden-Ellewick (ots)

Ein bereits länger zurück liegender Diebstahl wurde in der vergangenen Woche bei der Polizei angezeigt:

Diebesgut: ca. 20 alte Bahnschwellen

Tatort: Waldstück in Vreden-Ellewick

Tatmittel: Vermutlich Traktor

Tatzeit: In den Tagen vor dem 18.09.2021

Die Bahnschwellen waren dort vor mehr als sechs Jahrzehnten als Zaunpfähle installiert worden und nun, da sie nicht mehr als Zaunpfahl benutzt werden, dem Heimatverein versprochen worden. Am 18.09.2021 stellten die Vereinsmitglieder den Diebstahl fest. Anhand der Spuren wird davon ausgegangen, dass die Tat zu diesem Zeitpunkt nicht lange zurück lag. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

