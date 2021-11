Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbrecher wurden überrascht

Gescher (ots)

In der Nacht zum Montag verließ ein Anwohner der Straße Lookamp gegen 01.25 Uhr das Haus und traf dabei auf zwei Männer, die vor der Haustür standen. Beide waren dunkel gekleidet und hatten die Kapuzen ihrer Hoodies tief ins Gesicht gezogen. Die beiden Männer rannten davon. Da der Zeuge dies für einen Halloween-Streich hielt, kümmerte er sich nicht weiter um die Sache. Erst am nächsten Morgen stellte er fest, dass es sich um einen Einbruchsversuch handelte und zeigte diesen bei der Polizei an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

