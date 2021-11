Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Scheibe eingeschlagen

Borken (ots)

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag eine Fensterscheibe im Eingangsbereich zu Geschäftsräumen in Borken. Das Geschehen spielte sich an der Straße Markt ab. Hinweise erbittet die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

