Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Erneuter Einbruch in Bäckereigeschäft

Gronau (ots)

In der Nacht zum Dienstag hebelte ein Einbrecher die Eingangstür eines Bäckereigeschäftes am Vennweg auf und durchsuchte den Verkaufsraum. Entwendet wurde nichts. In das Geschäft wurde in den letzten Wochen bereits mehrfach eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

