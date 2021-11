Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecs aus Garage gestohlen

Gronau (ots)

Am Montag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem umzäunten Grundstück an der Dorotheenstraße. Aus der nicht verschlossenen Garage wurden zwei Pedelecs (Gazelle und Koga Miyata) entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell