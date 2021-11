Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Autoreifen entwendet

Gescher (ots)

In der Zeit von Samstag, 12.00 Uhr, bis Montag, 11.50 Uhr, schlugen noch unbekannte Täter auf einem frei zugänglichen Stellplatz an der Bahnhofstraße eine Pkw-Scheibe ein und konnten so auch den Kofferraum öffnen, in dem vier Winterreifen (Audi) auf Alu-Felge deponiert waren. Die Räder wurden ebenso entwendet wie das Glas des linken Außenspiegels und vier Audi-Nabenkappen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

