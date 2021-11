Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Einbrecher scheitert

Reken (ots)

Am Montag versuchten Einbrecher zwischen 19.30 und 20.00 Uhr vergeblich, die Balkontür eines Wohnhauses an der Ludgeristraße aufzuhebeln. Zur fraglichen Zeit fielen zwei dunkel gekleidete ca. 180 cm große Männer auf. Diese kamen von dem Fußweg, welcher zur Straße "Am Krankenhaus" führt, und gingen dann über die Ludgeristraße in Richtung Osten davon. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

