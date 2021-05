Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

LKA-MV: Zielfahnder nehmen Beschuldigten aus BTM-Milieu in Hamburg fest

Rampe (ots)

Am 30.04.2021 konnten Zielfahnder des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern einen gesuchten Straftäter in Hamburg festnehmen.

Gegen den 41-jährigen, gebürtigen Hamburger bestand ein Haftbefehl des Amtsgerichts Ludwigslust wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Der Beschuldigte nutzte ein im Familienbesitz befindliches Grundstück im Landkreis LWL-PCH für den Betrieb einer Cannabisplantage. Die Landespolizei durchsuchte das Grundstück aufgrund eines Hinweises im Oktober 2019. Bei den Durchsuchungen wurden neben Cannabispflanzen mehrere Kilogramm Cannabisprodukte und Waffen sichergestellt. Der 41-Jährige war zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort und tauchte fortan ohne festen Wohnsitz unter.

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der Beschuldigte durch die Zielfahnder des Landeskriminalamtes am vergangenen Freitag in Hamburg festgenommen werden. Noch am gleichen Tag wurde er am Amtsgericht Ludwigslust dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun bis zum Beginn seines Prozesses in der Justizanstalt Bützow ein.

Aufgabe der Zielfahndung des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern ist es, Personen, die sich der Strafverfolgung entziehen, weltweit zu suchen, zu finden und sodann zur Fortsetzung des Verfahrens gegen sie nach Mecklenburg-Vorpommern zu bringen. Die Beamten sind in den vergangenen Jahren schon in vielen Ländern erfolgreich tätig gewesen und haben dazu beigetragen, dass Straftäter festgenommen und die Verfahren gegen sie mit Verurteilungen abgeschlossen werden konnten.

Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell