POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 30.10.2021

Verkehrsunfall in Eydelstedt Hier befährt ein 22-jähriger Mann aus dem Bereich Steinfeld am Freitag, 29.10.2021, gegen 14.50 Uhr, mit seinem PKW die L 344 in Höhe Holte und beabsichtigte, einen vor ihm fahrenden Trecker zu überholen. Nachdem der Mann nun zum Überholen angesetzt hatte, bog der vor ihm fahrende 20-jährige Treckerfahrer aus dem Bereich Eydelstedt nun nach links in einen Feldweg ab. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach dem Zusammenstoß kam der PKW des 22-jährigen aus Steinfeld ca. 30 Meter weiter auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Durch den Unfall wurden im Fahrzeug des Steinfelders sowohl er als auch eine 34-jährige Mitfahrerin und ein 25-jäghriger Mitfahrer sowie drei Kleinkinder im Alter von 3 Monaten, 2 Jahren und 4 Jahren verletzt.

PK Syke

Bruchhausen-Vilsen: Trunkenheitsfahrt:

Am 30.10.2021, gegen 01:34 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Straße An der Mühlenheide in Bruchhausen-Vilsen eine 16-jährige auf einem Mofa kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass die 16-jährige unter dem Einfluss von Alkohol steht und nicht im Besitz einer Prüfbescheinigung ist. Ein Atemalkoholtest ergab ein Wert von 0,48 Promille. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Twistringen: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen Am 29.10.2021, um 13:55 Uhr, kam es in Twistringen auf der Bremer Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Stuhr übersah den vor ihm abbremsenden Pkw einer 30-jährigen aus Twistringen und fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 30-jährige Fahrerin, sowie ihr 38-jähriger Beifahrer und die 6-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt.

PK Sulingen

Sulingen - Verkehrsunfall mit Sachschaden Am frühen Freitagmorgen, den 29.20.2021, befuhr eine 31-Jährige aus Bruchhausen-Vilsen mit ihrem Pkw VW die L 202 in Fahrtrichtung Sulingen. In Vorwohde kreuzte ein Dammwild die Fahrbahn. Nachdem es zum Zusammenstoß kam, wurde das Dammwild gegen den Lkw eines 34- Jährigen aus Sulingen geschleudert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Das Dammwild verendete vor Ort. Die Fahrbahn war zeitweise vollständig gesperrt. Schadenshöhe: ca. 20000 Euro

Kirchdorf - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, den 29.10.2021, gegen 11:40 Uhr, befuhr eine 30-Jährige aus Raddestorf mit ihrem Pkw Opel die Uchter Straße (B 61) in Fahrtrichtung Uchte.Zwischen Kirchdorf und Heerde hielt sie aufgrund eines Rehunfalles auf der anderen Straßenseite kurz an. Dies übersah ein 65-Jähriger aus Petershagen. Er fuhr mit seinem Pkw VW auf den Pkw Opel auf. Dadurch wurde die 30-Jährige leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 7000 Euro.

Sulingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Eine 72-jährige Sulingerin stürzte am Freitagnachmittag gegen 14:00 Uhr als sie mit ihrem E-Bike einen Kantstein in der Breslauer Straße in Sulingen übersah. Die Radfahrerin zog sich hierbei eine Kopfplatzwunde zu und wurde ins Krankenhaus verbracht.

Sulingen - Verkehrsunfall mit Sachschaden Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am Freitagabend gegen 18:45 Uhr auf der Bassumer Straße (B 61) in Sulingen. Eine 41-jährige Schwafördenerin befuhr mit ihrem Pkw Seat die B 61 aus Richtung Bremen kommend. In Höhe "Westpoint" beabsichtigte sie nach links in die Bassumer Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw Hyundai eines 28-jährigen Rostockers. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw. Der Pkw Hyundai war nicht mehr fahrbereit. An beiden Pkw entstand Sachschaden, die Schadenhöhe beläuft sich auf schätzungsweise 7000 Euro.

PK Weyhe

Zwei Einbruchdiebstähle in Stuhr-Neukrug Unbekannte Täter drangen in der Nacht vom Donnertag den 28.10.2021 auf Freitag den 29.10.2021 gewaltsam in zwei Einfamilienhäuser im Stuhrer Ortsteil Neukrug ein und durchsuchten diese offenbar umfangreich nach möglichem Diebesgut. Die Bewohner der Objekte in der Rhododendronstraße und im Nelkenweg waren im Tatzeitraum nicht zu Hause, bislang kann auch nichts über das Diebesgut gesagt werden.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin in Weyhe-Melchiorshausen Am Freitagmorgen, gegen 09:10 Uhr, befuhr eine 47-jährige Weyherin mit ihrem Mercedes Transporter die Bundesstraße 6 in 28844 Weyhe und beabsichtigte nach rechts in den Bollmannsdamm abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 55-jährige Radfahrerin aus Syke, die den Radweg entlang der Bundesstraße 6 befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Transporter und der Radfahrerin, die daraufhin über die Motorhaube zu Boden geschleudert wurde. Da sie einen Fahrradhelm trug, erlitt sie durch den Zusammenstoß nur leichte Verletzungen. Beschädigungen am Helm und dem Transporter deuten daraufhin hin, dass der Helm schwere Kopfverletzungen bei der Radfahrerin verhindert hat. An den Fahrzeugen entsteht insgesamt ein Schaden von ca. 1500EUR.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Traktor in Weyhe-Leeste, eine Person leicht verletzt Am Freitagvormittag, gegen 11:40 Uhr, ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall in der Gemeinde Weyhe. Eine 83-jährige Weyherin befuhr mit ihrem Audi die Hauptstraße in Leeste und beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Deutz Traktor, dessen 60-jähriger Fahrzeugführer trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Durch den Zusammenstoß wird die 83-jährige Frau leicht verletzt und ein Rettungswagen verbringt sie anschließend in ein Krankenhaus, ihr Pkw ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2000EUR. Neben dem eigentlichen Unfall kam noch etwas Spannung in die Situation, als die Unfallverursacherin während der Unfallaufnahme angab, bei sich zu Hause noch Kartoffeln auf dem eingeschalteten Herd stehen zu haben. Somit musste eine zweite Streifenwagenbesatzung damit beauftragt werden, den Wohnungsschlüssel der 83-jährigen Frau an der Unfallstelle abzuholen und den tatsächlich noch eingeschalteten Herd in ihrer Wohnung abzustellen.

Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer in Stuhr-Moordeich Freitagnachmittag, um 15:13 Uhr, überquerte ein 83-jähriger Stuhrer mit seinem Fahrrad die Moordeicher Landstraße in Höhe der Einmündung Zur Wisch. Er übersah hierbei den von links herannahenden BMW einer 46-jährigen Frau, die auf der Moordeicher Landstraße in Richtung Bremen fuhr. Die BMW-Fahrerin konnte dem Radfahrer nicht mehr ausweichen kollidierte mit ihm, trotz Vollbremsung. Der 83-jährige Mann stürzte vom Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstanden leichte Schäden, die Schadenshöhe wird auf 2000EUR geschätzt.

Falls weitere, presserelvante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz Jaschek, POK ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell