POL-DH: --- Polizei Diepholz bittet um Mithilfe der Bevölkerung bei zwei Vermisstensachen ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Brinkum

Suche nach 80-jährigem Rentner weiter erfolglos

Alle Suchmaßnahmen nach dem seit letztem Freitag vermissten 80-jährigen Rentner aus Brinkum (siehe Bild 1) verliefen bislang erfolglos. Neben Spürhunden und einem Polizeihubschrauber am Wochenende haben am Dienstag Taucher der Bereitschaftspolizei die Teiche an der Bundesstraße abgesucht. Zeitgleich suchten die Kollegen mit einer Drohne die Felder, Wiesen und Gräben in der umliegenden Gegend ab. Die Suchen blieben bislang erfolglos. Auch alle Hinweise führten bislang nicht zum Auffinden des Rentners. Die Polizei bittet nochmal alle Brinkumer*innen in ihren Gärten, Gartenhäusern oder sonstigen Unterschlüpfen nachzuschauen. Auch Spaziergänger oder Hundeausführer bitten wir um Hilfe bei der Suche. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter 0421-80660 entgegen.

Diepholz - Barnstorf / Drentwede

Polnischer Staatsbürger seit dem 29.09.2021 vermisst

Bereits seit einem Monat fehlt von einem 39-jährigen Polen aus dem Bereich Drentwede (siehe Bild 2) jede Spur. Mit seinem Pkw, einem Audi A4 Avant (s-line) in dunkelgrau/ silber und polnischem Kennzeichen (siehe Bild 3) hat der Mann zunächst seine Unterkunft verlassen. Seither gibt es keine Anhaltspunkte, wo sich der Mann aufhalten könnte. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung, vor allem im Bereich Barnstorf und Drentwede, die Augen nach dem Mann und dem Pkw offen zu halten. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz unter 05441-9710 entgegen.

