Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Versuchte Geldautomaten Sprengung in Erichshof, Einbrüche in Twistringen, Palettendiebstahl in Brinkum ---

Diepholz (ots)

Syke

Twistringen

Einbruch in Stadtbibliothek

In der Nacht von Dienstag, dem 26.10.2021, auf Mittwoch, dem 27.10.2021, ist es in der Brunnenstraße in Twistringen zu einem Einbruch gekommen. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Objekt. Es ist ein Schaden in Höhe von 2000 Euro entstanden.

Einbruch in Kindergarten

Ebenfalls in der Nacht von Dienstag, dem 26.10.2021, auf Mittwoch, dem 27.10.2021, ist es in der Steller Straße in Twistringen zu einem Einbruch gekommen. Durch gewaltsames Einwirken auf eine Tür verschaffte sich der unbekannte Täter Zutritt zum Gebäude. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Syke unter 04242-9690 entgegen.

Weyhe

Erichshof

Versuchte Geldautomatensprengung

Am Donnerstag, den 28.10.2021, kam es gegen 03:50 Uhr zu einer versuchten Geldautomatensprengung in der Sparkasse der Bremer Straße. Die unbekannten Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in die Sparkasse. Weiter wurden ein Geldautomat und eine Tür innerhalb der Sparkasse durch gewaltsames Einwirken beschädigt. Aus unbekannten Gründen ließen die Täter von einer weiteren Tatausführung ab, sodass kein Diebesgut erlangt wurde. Mögliche Zeugen, die in der benannten Nacht im Bereich Erichshof auffällige Beobachtungen zu Personen oder Pkws gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe unter 0421-80660 zu melden.

Melchiorshausen

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw

Mittwochmittag, gegen 11:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw auf der Syker Straße (Bundestraße 6). Eine 65-jährige Sykerin befuhr mit ihrem Fiat 500 die Melchiorshauser Straße in Richtung B 6. An der roten Ampel stand ein Sprinter. Die Sykerin fuhr rechts an dem Sprinter vorbei und kam mit ihrem Pkw ins Schleudern. Der Fiat schleuderte in den Kreuzungsbereich der B 6, wo es zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Sprinter kam. Letztendlich stieß der Fiat mit der Hinterachse gegen den Bordstein und kam zum Stehen. Der Sachschaden beträgt ca. 10000 Euro.

Stuhr

Brinkum

Diebstahl von Europaletten

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden zwischen 23:30 Uhr und 00:30 Uhr, in der Bremer Straße, 60 Europaletten entwendet. Die vier bislang unbekannten Täter transportierten die Paletten in einen Mercedes Vito. Anschließend entfernten Sie sich vom Tatort. Der Sachschaden beträgt ca. 1200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Stuhr unter 0421-4270790 entgegen.

