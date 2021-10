Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Unfallverursacher flüchtet zu Fuß - Stuhr, Gas und Bremse verwechselt - Barnstorf, Diebstahl und Graffiti ---

Diepholz (ots)

Barnstorf

Diebstahl und Graffiti

Bereits im Verlauf des letzten Wochenendes von Freitag bis Montag haben Unbekannte in Barnstorf Verkehrsschilder entwendet und am Bahnhof Graffitis hinterlassen. In der Friedrich-Plate-Straße wurden die Verkehrszeichen, Vorbeifahrt rechts, Fahrtrichtung links, absolutes Halteverbot und Arbeitsstelle entwendet. Am Bahnhof entwendeten die Unbekannten einen Druckkammerlautsprecher. Zudem hinterließen sie in dem Personenverkehrstunnel zwischen den Gleisen Graffitis. Die Polizei Barnstorf bittet Zeugen, sich unter der Tel. 05442 / 804770, zu melden.

Diepholz

Aufmerksame Zeugen

In der Straße Lappenberger Rott, Parkplatz Rossmann, beobachteten am Dienstag gegen 12.20 Uhr Zeugen, wie eine Pkw-Fahrerin beim rückwärts Ausparken mit ihrem Pkw gegen einen abgestellten Pkw Seat stieß. Die Unbekannte entfernte sich danach unerlaubt vom Parkplatz. Die Zeugen merkten sich das Kennzeichen und riefen die Polizei. Die Verursacherin, eine 70-jährige Frau, konnte von der Polizei an der Wohnanschrift angetroffen werden. Nach ihren Angaben habe sie den Unfall nicht bemerkt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Diepholz

Unfallverursacher flüchtet zu Fuß

Gegen 21.40 Uhr am gestrigen Dienstag fuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer in der Schlesierstraße mit seinem Pkw zunächst auf ein vor ihm anhaltenden Pkw eines 54-jährigen Fahrers auf. Anschließend überholte er diesen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw einer 27-jährigen Fahrerin. Danach stieg er aus und flüchtete zu Fuß weiter. Eine Polizeistreife konnte den 23-Jährigen schließlich in der Nähe ausfindig machen und zur Dienststelle bringen. Eine nähere Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 1,4 Promille. Neben einer Blutprobe musste der 23-Jährige auch seinen Führerschein abgeben. Die 27-jährige Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Schaden wird auf mindestens 8500 Euro beziffert.

Stuhr

Gas und Bremse verwechselt

Am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr verwechselte eine Pkw-Fahrerin Gas und Bremse und verursachte einen Verkehrsunfall in der Bassumer Straße in Stuhr. Die 75-jährige Stuhrerin befuhr mit ihrem Pkw Smart die Bassumer Straße in Richtung Bremer Straße. Kurz vor der Bremer Straße wendete die Dame, um dort einzuparken. Hierbei verwechselte sie das Gas- mit dem Bremspedal und durchbrach ein Zaunelement, überfuhr ein Hinweisschild und einen Busch. Ihr Smart kam schließlich an einem Audi Q3 zum Stillstand, wodurch dieser leicht beschädigt wurde. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf ca. 5000 Euro. Die Pkw-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon.

Asendorf

Vandalismus an der Friedhofskapelle

Bisher noch unbekannte Jugendliche bestiegen am Sonntag gegen 18.00 Uhr das Dach der Friedhofskapelle. Aus lauter Übermut beschädigten sie das Dach, eine Lichtkuppel aus Glas sowie mehrere Leitungen für die Blitzableiter. Die angerichtete Schadenshöhe konnte noch nicht genau beziffert werden. Wer zu den Verursachern Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu informieren.

Syke

Verkehrsunfall

Ein 71-jähriger Autofahrer aus Gessel hat am Dienstag gegen 12.30 Uhr an der "Kafu-Kreuzung" in Syke einen Verkehrsunfall verursacht. Als er von der Bundesstraße nach links in die Wiesenstraße abbiegen wollte, übersah er einen entgegen kommenden PKW-Fahrer aus Stuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Männer leicht verletzt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 60 000 Euro.

