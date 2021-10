Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Tipps der Polizei zur dunklen Jahreszeit ---

Diepholz (ots)

Gut zu sehen???

Regen, Nebel, Schnee und Dunkelheit erschweren in den Herbst- und Wintermonaten die Sicht. Mit dem Ende der Herbstferien sind nun auch morgens wieder viele Schüler im Dunkeln unterwegs. Für Autofahrer kommen dunkel gekleidete Fußgänger und besonders Radfahrer ohne Beleuchtung dann plötzlich aus dem Nichts und nur mit viel Glück und schneller Reaktion kann dann ein Unfall noch verhindert werden.

Daher ist es gerade jetzt extrem wichtig, sein Fahrrad nochmal zu überprüfen und dieses "winterfest" zu machen. Gerade bei den jüngeren Schülern sind hier die Eltern gefordert. Neben Reflektoren an Speichen und Pedalen muss das Fahrrad vorne mit einem Scheinwerfer mit weißem Licht und hinten mit einem roten Rücklicht ausgestattet sein. Dabei muss es nicht immer die dauerhaft am Fahrrad installierte Beleuchtung sein. Auch die sogenannten "Stecklichter" erfüllen ihren Zweck, sofern sie sich am Fahrrad befinden und eingeschaltet sind. Gerade morgens oder abends in der Dämmerung sind viele Radfahrer ohne Licht unterwegs. Dabei geht es nicht darum, dass man selbst etwas sehen kann, sondern eben darum, dass man von anderen Verkehrsteilnehmern sehen ist gut zu. Das heißt, es muss nicht immer "stockduster" sein, damit ich mein Licht am Fahrrad anschalte.

Um sichtbar im Straßenverkehr unterwegs zu sein, kann auch die richtige Kleidung einen großen Beitrag leisten. Helle, insbesondere reflektierende Kleidung, sorgt dafür, dass ich als Verkehrsteilnehmer deutlich eher wahrgenommen werde und eine reflektierender Überwurf lässt sich schnell über die Herbst-/Winterjacke ziehen.

