POL-DH: --- Unfallflüchtiger mit 1,5 Promille in Twistringen - Schwertransport kollidiert in Sulingen mit Brücke -

Diepholz (ots)

Sulingen

Holzkohlegrill verursacht Rettungseinsatz

Am gestrigen späten Abend kam es in Sulingen in der Buchenstraße zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Gegen 22:50 Uhr wurde der Rettungsdienst in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gerufen, eine Bewohnerin klagte über Unwohlsein und Schwindel. Aufgrund des Verdachts auf Rauchgasintoxikation wurden Polizei und Feuerwehr hinzugezogen. Schnell stellte sich dann auch die Ursache heraus, die Bewohnerin hatte aufgrund einer defekten Heizung einen Holzkohlegrill in der Wohnung entzündet und als Wärmequelle genutzt. Die Frau brach im Beisein der Sanitäter bewusstlos zusammen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die übrigen Bewohner des Hauses mussten kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen, damit das gesamte Gebäude von der Feuerwehr gelüftet werden konnte. Anschließend konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Sulingen

Schwertransport kollidiert mit Brücke

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Montag auf der Bundesstraße 214 im Bereich Sulingen kam es zu einer Kollision eines Schwertransportes mit einer Brücke. Gegen 11:00 Uhr war ein 57-jähriger Mann aus Salzgitter mit einem Sattelzug mit Überhöhe auf der Bundesstraße unterwegs. Beladen war das Gespann mit einem leeren Erdtank und wies deshalb eine Gesamthöhe von 4,85 Metern auf. Beim Durchfahren einer Brücke zwischen den Abfahrten Sulingen-Ost und Sulingen-Lindern kam es dann zu einer Kollision mit der Fahrbahnplatte der Brücke. Die Polizei leitete den Schwertransport von der Bundesstraße ab und überprüfte die Genehmigung für die Fahrt. Schnell stellte sich heraus, dass der Fahrer irrtümlich eine falsche Fahrtstrecke genutzt hat, die nicht der Genehmigung entsprach. Die Brücken auf der Fahrtstrecke waren für die Gesamthöhe des Sattelzuges nicht ausgelegt. Die Polizei untersagte daraufhin die Weiterfahrt und stellte den Transport auf einem Firmengelände ab, den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld. Der entstandene Sachschaden an der Brücke kann noch nicht beziffert werden.

Diepholz

Einbruch in Bauhof

Im Laufe des letzten Wochenendes, von Freitag bis Montag, sind Unbekannte in den Bauhof der Stadt Diepholz, Strothestraße, eingebrochen. Sie zerstörten ein rückwärtiges Fenster und durchsuchten nahezu alle Räume. Auch Schränke und Schubläden wurden durchwühlt. Mit etwas Kleingeld aus der Trinkgeldkasse verschwanden die Unbekannten wieder. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Stuhr

Sirenenalarm

Die Feuerwehr in Stuhr wurde heute früh gegen 04.30 Uhr zu einem Brand in der Heiligenroder Straße gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte das Mobiliar in einem Raum. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die zwei Hausbewohner kamen mit einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus. Der Brand wurde vermutlich durch eine defekte Lampe ausgelöst. Gebäudeschaden ist nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden.

Weyhe

Einbruch in Garage

In dem Zeitraum Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr bis Montagnachmittag gegen 14 Uhr wurde in der Kirchweyher Straße eine Garage aufgebrochen. Bisher unbekannte Täter lösten die Fensterscheibe der Garage aus dem Rahmen und stiegen in die Garage ein. Dort entwendeten sie diverse Werkzeuge sowie einen Werkzeugkoffer. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter 0421/8066-0 entgegen.

Heiligenloh

Mofa gestohlen

Aus einem verschlossenen Schuppen in Heiligenloh, Auf der Heide, wurde in der Zeit von Sonntagabend, 22:00 Uhr, bis Montag, 15:00 Uhr, ein schwarzes Leichtkraftrad der Marke "Simson" gestohlen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Twistringen, Tel. 04243 / 970570, zu melden.

Bassum

Unfall mit einer verletzten Person

Am Montagfrüh gegen 7:45 Uhr kam es auf der Bremer Straße zu einem Unfall, bei dem eine 37-jährige Twistringerin leicht verletzt wurde. Sie wollte mit ihrem Ford Fiesta aus der Einmündung "Nienhaus" nach rechts auf die Bremer Straße abbiegen, als eine 36-jährige Twistringerin mit ihrem VW Multivan trotz des dortigen Überholverbots einen Trecker mit Anhänger überholte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge; der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen

Auffahrunfall auf der B 6

Ein 30-jähriger Martfelder wollte am Montag um kurz vor 13:00 Uhr von der B 6 nach Links in Richtung "Retzen" abbiegen. Dies erkannte ein nachfolgender 56-jähriger BMW-Fahrer zu spät und fuhr auf den Opel Corsa auf. Durch den Zusammenprall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt; der Sachschaden beträgt ca. 20000 Euro.

Twistringen

Unfallflüchtigen gestellt

Ein 61-jähriger Twistringer hat am Montagabend um 21.50 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der stark alkoholisierte Mann konnte aber von der Polizei ausfindig gemacht werden. Der Mann befuhr mit seinem 5er BMW die Osterstraße und kam von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er im Kreisverkehr im Bereich Mittelwand eine Mauer. Durch den Aufprall wurde sein BMW erheblich beschädigt und konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten wenig später in der Bahnhofstraße ausfindig gemacht werden. Ein sofort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Anschließend musste er noch eine Blutprobe abgeben, sein Fahrzeugschlüssel sowie sein Führerschein wurden sichergestellt. Nun erwarten ihn mehrere Strafverfahren.

