Steinfeld- Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Sonntag, 27. Dezember 2021, 15.00, und Sonntag, 10. Januar 2021, 15.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Steinfeld, Danziger Straße, auf das Grundstück eines Wohnhauses. Anschließend verschafften sie sich Zugang zu einem Fahrradschuppen und entwendeten ein dort abgestelltes schwarzes Pedelec des Herstellers Riese und Müller, Modell Cruiser Urban. Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel. 05492-960660) entgegen.

Vechta- Brand eines Trockners

Am Montag, 11. Januar 2021, 15.49 Uhr geriet in Vechta, Eschstraße, im Hausflur eines Wohnhauses ein Trockner in Brand. Der Trockner konnte durch einen Hausbewohner nach draußen befördert werden. Hier wurde der Trockner durch die freiwillige Feuerwehr Vechta und Langförden, die mit 25 Einsatzkräften zur Brandstelle ausrückten, gelöscht. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 600 Euro geschätzt. Am Gebäude entstand kein Sachschaden. Vermutlich war ein technischer Defekt ursächlich für den Brand.

Goldenstedt- Verkehrsunfall

Am Sonntag, 10. Januar 2021, 17.58 Uhr, befuhr ein 59-jähriger aus Dünsen im Landkreis Oldenburg mit seinem Pkw die Bruchweidenstraße in Goldenstedt in Richtung Bahnhofstraße. Als er in den dortigen Kreuzungsbereich einfuhr, missachtete der 59-Jährige die Vorfahrt eines 53-jährigen aus Goldenstedt, der mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Goldenstedt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge der 53-Jährige und seine Beifahrerin, eine 52-Jährige aus Goldenstedt, leicht verletzt wurden. Beide Pkw wurden schwer beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 9650 Euro.

