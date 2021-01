Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Hauswand beschädigt

Zwischen Freitag, 08. Januar 2021, 20.00 Uhr, und Montag, 10. Januar 2021, 09.00 Uhr, kam es in der Dr. Niermann Straße bei einem Fachhandel für orthopädische Schuhe zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter beschädigten eine Hauswand des Fachhandels, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Saterland/ Sedelsberg- Verkehrsunfall mit schwer und leicht verletzten Personen

Am Montag, 11. Januar 2021, gegen 11.10 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Neuscharreler Straße und Gerhard-Unland-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige PKW-Fahrerin aus Westoverledingen beabsichtigte aus der Gerhard-Unland-Straße nach links in die Neuscharreler Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten PKW einer 33-jährigen Fahrerin aus Lahn. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die 20-Jährige schwer und die 33-Jährige leicht verletzt wurden. Die 20-jährige Fahrerin wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf 7500 Euro geschätzt.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 11. Januar 2021, gegen 18.50 Uhr, kam es in der Altenoyther Straße in Höhe der Sankt-Vitos-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger PKW-Fahrer aus Friesoythe befuhr die Altenoyther Straße in Richtung Altenoythe und beabsichtigte nach links in die Sankt-Vitos-Straße abzubiegen. Ein nachfolgender 38-jähriger PKW-Fahrer aus Friesoythe übersah den wartenden PKW und fuhr auf diesem auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 38-Jährige, der beabsichtigte nach links abzubiegen, leicht verletzt. An beiden PKW entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wurde auf 5000 Euro geschätzt.

