Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Gewässerverunreinigung sowie Leinenbruch verursacht durch privates Sportboot

Sassnitz (ots)

Am 21.10.2021 wurde um 09:50 Uhr bei der Wassersschutzpolizei Sassnitz der Bruch einer Achterleine bei einem priv. Sportboot auf Grund des vorherrschenden Sturmes: SW 5-6, zunehmend 8, gemeldet. Das Boot befand sich in einem sehr schlechten Allgemeinzustand und auch die Festmacherleinen waren bereits sehr verschlissen.

Des Weiteren wurde noch ein nicht ausreichend gegen Umkippen gesicherter Kunststoffeimer mit div. durch Dieselkraftstoff verunreinigten Teilen auf dem Achterdeck gelagert. Der Kraftstoff lief zum Teil über das Achterdeck in das Wasser. Das Deck in diesem Bereich, sowie das Wasser an der Steuerbordseite schimmerten bunt.

Eine entsprechende Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung wurde durch Beamte der WSPI Sassnitz gefertigt.

Die Wasserschutzpolizei weist an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass sich gerade bei diesen Witterungsbedingungen jeder so zu verhalten hat, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Betrieb des Hafens und der Hafenanlagen sowie der Schutz der Umwelt gewährleistet sind und dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird.

Bitte nutzen Sie daher geeignetes Sicherungsmaterial und kontrollieren Sie regelmäßig den Liegeplatz ihres Bootes!

Im Auftrag

Rico Sander Streifendienstleiter, WSPI Sassnitz, LWSPA Mecklenburg-Vorpommern

