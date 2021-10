Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Fortschreibung vom 06.10.2021 - Fischsterben auf Usedom

Wolgast (ots)

Am Vormittag des 07.10.2021 erhielt die Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast im Rahmen ihrer Ermittlungen zum gestrigen Einsatz des Fischsterbens im Bereich der "Groote Beek" Kenntnis davon, dass das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern am heutigen Tage Untersuchungen zur Ursache des Fischsterbens durchführt. Diese ersten Untersuchungen vor Ort ergaben, dass im Bereich der Mündung der "Groote Beek" ins Achterwasser ein Sauerstoffmangel im Gewässer herrschte, welcher dazu führte, dass die Jungfische verendeten. Ursächlich dafür könnte der geringe Wasseraustausch bzw. eine fehlende Durchmischung des Wassers in diesem Bereich sein in Kombination mit einer erhöhten Sauerstoffzehrung des Wassers durch das Absterben und Zersetzen von Algen und anderer Biomassen. Der erste Verdacht einer Gewässerverunreinigung hat sich somit vorerst nicht bestätigt. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

POK Peters, Streifendienstleiter WSPI Wolgast

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell