Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Fahrzeugführer auf Aufsitzrasenmäher in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 24.07.2021, gegen 02:45 Uhr geriet ein 65-Jähriger aus Nordenham, der mit seinem Aufsitzrasenmäher die Burhaver Straße in Nordenham befuhr, in eine Verkehrskontrolle; in deren Verlauf wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert ist. Ein durchgeführter Alcotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,68 Promille, so dass eine Blutentnahme folgte. Gegen den Beschuldigten wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

